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Закон, порядок, государство

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В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине «Атаки века»

В Калининграде прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине «Атаки века»

30 января 1945 года экипаж под командованием командира подводной лодки С-13 капитана 3 ранга Александра Маринеско в южной части Балтийского моря тремя торпедами потопил фашистский лайнер «Вильгельм Густлоф».

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