ВЕ

Вера Елистратова

Вообщето нужно смотреть глубже. Та Рада Русских плтом свои голосапердает муфтию и он проходит в думу. И начинает там мутиьь воду, для мигрантов проталкивать всякие льготы и прлчее. Ведь судя по предидущим выборам так действуют желающие попасть в думу. Об жтом ведь должны