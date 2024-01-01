ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?

А на пост президента может выдвинуться любой блоХер?

Нет, ну вы это видели?! Количество кандидатов в президенты достигло 33 человек, включая действующего главу страны.

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Комментарии
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Леонид Попивняк
.....только Букварь.....и то не весь))))))
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3 час.
ВЕ
Вера Елистратова
Вообщето нужно смотреть глубже. Та Рада Русских плтом свои голосапердает муфтию и он проходит в думу. И начинает там мутиьь воду, для мигрантов проталкивать всякие льготы и прлчее. Ведь судя по предидущим выборам так действуют желающие попасть в думу. Об жтом ведь должны
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2 час.
Татьяна Собколова
Ну а почему нет, собчак можно, а таким уродам как она нельзя.
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2 час.

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