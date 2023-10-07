Сегодня 71-й День Рождения празднует Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мало о ком из современных политиков написано и сказано так много, как о российском лидере.
Рыцарь многополярного мира
Комментарии
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Анфиса Иванова
" Более того, он один лично способствует формированию многополярного мира." В этом-то и беда - не будет многополярного мира, пока многополярники не встанут рядом с ним для достижения этой цели! А они не встают...только смотрят со стороны и высоты своих зрительских впечатлений...
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