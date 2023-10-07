Рыцарь многополярного мира

Анфиса Иванова

" Более того, он один лично способствует формированию многополярного мира." В этом-то и беда - не будет многополярного мира, пока многополярники не встанут рядом с ним для достижения этой цели! А они не встают...только смотрят со стороны и высоты своих зрительских впечатлений...