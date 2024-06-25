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Военное обозрение

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ВС США на учениях впервые атаковали новой высокоточной ракетой PrSM морские цели

ВС США на учениях впервые атаковали новой высокоточной ракетой PrSM морские цели

Испытания ракеты проводились на одном из островов в Тихом океане, американские военные отмечают большую важность подобных учений.

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