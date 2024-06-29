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Бразилия экстрадировала обвиняемую в мошенничестве на 67 млн рублей россиянку

фото: Веронику Лебедеву задержали вслед за ее собщником. Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что бразильские власти приняли решение об экстрадиции в Россию объявленной в розыск россиянки Вероники Лебедевой.

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