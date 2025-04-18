В Летний сад тоже пришла весна. Скульптуры освобождают от футляров. Начали с композиции «Мир и Победа» («Ништадтский мир»).
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В Летний сад тоже пришла весна. Скульптуры освобождают от футляров. Начали с композиции «Мир и Победа» («Ништадтский мир»).