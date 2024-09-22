Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Баклажаны, жареные с яйцом, и луком - замечательное блюдо, которое можно подать и как закуску, и в самостоятельном виде.