Более 40% японских компаний не планируют использовать искусственный интеллект

ТОКИО (ИА Реалист). Из опрошенных Reuters 506 японских компаний 24% уже внедрили искусственный интеллект в производственный цикл, еще 35% намерены это сделать в ближайшем будущем, а 41% не собираются этого делать.
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