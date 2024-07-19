ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Акушерка сегодня в почёта, как и их "дерьмократия" и друг друга стоят!«Королева Урсула»...
  • Oleg Ivanov
    Меня не удивило бы,что покушавшийся был бы русским, женатым на иранке, последние 5 лет прожившим в Китае и имеющем ро...Власти США знали ...
  • александр петров
    "Власти США знали о заговоре Ирана с целью убийства Трампа"!!! Ну слава Богу не Россия!!!Власти США знали ...

Более 40% японских компаний не планируют использовать искусственный интеллект

Более 40% японских компаний не планируют использовать искусственный интеллект

ТОКИО (ИА Реалист). Из опрошенных Reuters 506 японских компаний 24% уже внедрили искусственный интеллект в производственный цикл, еще 35% намерены это сделать в ближайшем будущем, а 41% не собираются этого делать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх