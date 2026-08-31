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Ивановские новости

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Выезд с обочины в Ивановской области отправил женщину в больницу

Выезд с обочины в Ивановской области отправил женщину в больницу

49-летняя женщина на «Шкода Фабия» врезалась в «Ладу Калину», её госпитализировали с травмами.В воскресенье, 30 августа, около 12:05 на улице Ленинградская в Вичуге произошло ДТП.

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