Новосибирская область оказалась в топе регионов по количеству звонков на телефоны доверия ФСБ

За минувший год более трёх тысяч жителей региона позвонили в ведомство с разными вопросами.Новосибирская область вошла в число регионов, жители которых наиболее активно звонили на "горячую линию" Федеральной службы безопасности в 2024 году.
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