«Не вижу смысла заниматься чем-то другим»: как суджанин Иван Ковалев помогает тем, кто потерял все

В условиях массовой эвакуации из ряда районов Курщины, вызванной вторжением украинских боевиков, группа «Суджа – Адресная гуманитарка», созданная Иваном Ковалевым, активно оказывает помощь пострадавшим жителям Суджанского района, которые были вынуждены покинуть свои дома.
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