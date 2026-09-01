По ночам - сухость во рту? Названы 5 причин, о которых не рассказывают

Утреннее чувство пересохшего горла многие списывают на обычную духоту в спальне или привычку спать с открытым ртом.
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