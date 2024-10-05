Уважаемые педагоги!От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём учителя!Работа учителя – ответственный труд, который требует высокого профессионализма, неиссякаемых душевных и физических сил, терпения, мудрости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии