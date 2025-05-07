В Киеве началась срочная эвакуация. Зеленский на взводе: Сигнал Москвы услышан. Будет ад, какого ещё не было

На фоне сообщений о возможном ударе "Орешником" украинская элита стала спешно собирать вещи. Важнейший перелом может наступить уже через 2 дняСегодня с самого утра распространяется информация, что если Украина нарушит перемирие в Дни празднования Великой Победы, ВС России могут ударить по Киеву "Орешником".