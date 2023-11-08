Учёные перечислили 8 эффективных способов замедлить старение

Рекомендации специалистов помогут вам дольше сохранить здоровье и приличный внешний вид.В числе рекомендаций врачей кардиологической ассоциации США значатся: правильное питание, регулярные физические нагрузки, здоровый сон, а также отказ от вредных привычек.
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