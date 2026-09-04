Минюст России внес интернет-издание «Новая газета» в реестр иноагентов

Министерство юстиции России 4 сентября внесло интернет-издание «Новая газета» в реестр иноагентов.«4 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Сергей Лейбград, Феликс Сандалов, Татьяна Татаринова, журнал «Историческая экспертиза»/«The historical expertise», а также интернет-издание «Новая газета», — сообщили в ведомстве.
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