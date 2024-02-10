После скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филипп Киркоров почти исчез из медийного пространства, однако недавно стало известно, что поп-король российской сцены будет участвовать в новом сезоне шоу «Маска».
Продюсер Рудченко озвучил причину возвращения Киркорова в «Маску»
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Киркоров питается "тремя корочками хлеба"?
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14 час.
1941-1945
Фили-чпок Трансгендер -фрик ПОП(священник без сана) фанерщик Изголодался Пошёл в маски УНИТАЗЫ мыть Слава великому народу России Так надо Чмошников величать
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12 час.
Silver Kont
Пучеглазый пидарас возвращается? Без него никак? Ну пусть пидарасы и смотрят шоу пидарасов...
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10 час.
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