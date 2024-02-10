НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

160 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • 1941-1945
    Без попа и голого нищеброда Фили-Чпок трансгендер без  половых  признаков  ОНО России Капец Ни хлеба Ни газа Ни Света...Филиппу Киркорову...
  • Jurij Najdenov
    Автор, ишшо раз напишешь, что это говно "пает и кампузытор" то у табе лизык отвалится нахрен.🤐Андрей Макаревич*...
  • Silver Kont
    Пучеглазый пидарас возвращается? Без него никак? Ну пусть пидарасы и смотрят шоу пидарасов...Продюсер Рудченко...

Продюсер Рудченко озвучил причину возвращения Киркорова в «Маску»

Продюсер Рудченко озвучил причину возвращения Киркорова в «Маску»

После скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой Филипп Киркоров почти исчез из медийного пространства, однако недавно стало известно, что поп-король российской сцены будет участвовать в новом сезоне шоу «Маска».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Киркоров питается &quot;тремя корочками хлеба&quot;?
Ответить
14 час.
1941-1945
Фили-чпок Трансгендер -фрик ПОП(священник без сана) фанерщик Изголодался Пошёл в маски УНИТАЗЫ мыть Слава великому народу России Так надо Чмошников величать
Ответить
12 час.
Silver Kont
Пучеглазый пидарас возвращается? Без него никак? Ну пусть пидарасы и смотрят шоу пидарасов...
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх