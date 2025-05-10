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Захар Прилепин. 51-й штат США

Захар Прилепин. 51-й штат США

Йоу! Верховная рада ратифицировала соглашение об экономическом партнёрстве с США. «Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины.

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Комментарии
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Надежда
Какой штат, территория, откуда амеры собираются выкачать всё, что осталось ценного и сократить население до минимума обслуги золотого миллиарда...
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1 час.
TB
Tatyana Boyko
51-й штат без народа! Вот это и надо Трампу, а народ будет гибнуть уже за Америку, пока мозги не поправят!
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55 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не уж-то Трамп такой тупой...Что и не понимает...Что ЗЕЛЯ ему пустышку подсунул...
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46 мин.
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