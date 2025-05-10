Йоу! Верховная рада ратифицировала соглашение об экономическом партнёрстве с США. «Соглашение написано так, чтобы соответствовать национальным интересам Украины.
Захар Прилепин. 51-й штат США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Какой штат, территория, откуда амеры собираются выкачать всё, что осталось ценного и сократить население до минимума обслуги золотого миллиарда...
Ответить
1 час.
TB
Tatyana Boyko
51-й штат без народа! Вот это и надо Трампу, а народ будет гибнуть уже за Америку, пока мозги не поправят!
Ответить
55 мин.
ВС
Вадим Скоробогатов
Не уж-то Трамп такой тупой...Что и не понимает...Что ЗЕЛЯ ему пустышку подсунул...
Ответить
46 мин.
Свежие комментарии