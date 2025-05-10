Захар Прилепин. 51-й штат США

Какой штат, территория, откуда амеры собираются выкачать всё, что осталось ценного и сократить население до минимума обслуги золотого миллиарда...

TB

Tatyana Boyko

51-й штат без народа! Вот это и надо Трампу, а народ будет гибнуть уже за Америку, пока мозги не поправят!