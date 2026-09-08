Россияне увидят новые "Дюну" и "Мстителей" не раньше апреля 2027 года

Ранее в Сети появилась информация о возможном переносе голливудских премьер из-за российского фильма "Зима в Простоквашино" Фильмы "Дюна: Часть третья" и "Мстители: Доктор Дум" могут появиться в российском прокате не раньше 1 апреля 2027 года.