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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о Головине: «Не один клуб РПЛ претендует на него, но я категорически против возвращения в Россию. Хотя стадион «Монако» – худший в мире, даже в Медиалиге атмосфернее»

Российский тренер  Леонид Слуцкий  рассказал, что полузащитник «Монако»  Александр Головин интересен нескольким клубам Альфа-Банк РПЛ.

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