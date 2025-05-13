Летом Palworld ждет крупное обновление Tides of Terraria** Давно обещанная...

Летом Palworld ждет крупное обновление Tides of TerrariaДавно обещанная коллаборация между Palworld и Terraria обретает форму: Pocketpair пообещала выпустить масштабное обновление Tides of Terraria летом, пока же студия поделилась скриншотами.
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