Инсайдер: “Слухи о плачевном состоянии перезапуска Perfect Dark могут быть устаре...

Инсайдер: “Слухи о плачевном состоянии перезапуска Perfect Dark могут быть устаревшими; игру скоро покажут”После решения Microsoft закрыть три студии (Arkane Austin, Tango Gameworks и Alpha Dog Games) и включить Roundhouse Studios в ZeniMax Online, слух Джеффа Грабба о том, что перезагрузка Perfect Dark находится в плачевном состоянии, сделал… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)