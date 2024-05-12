Инсайдер: “Слухи о плачевном состоянии перезапуска Perfect Dark могут быть устаре...

Инсайдер: “Слухи о плачевном состоянии перезапуска Perfect Dark могут быть устаревшими; игру скоро покажут”После решения Microsoft закрыть три студии (Arkane Austin, Tango Gameworks и Alpha Dog Games) и включить Roundhouse Studios в ZeniMax Online, слух Джеффа Грабба о том, что перезагрузка Perfect Dark находится в плачевном состоянии, сделал… источник.