Киев готовится к зиме: вывозят архивы и советуют чиновникам спасать семьи

В Киеве началась эвакуация документов государственных органов. По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, после утренних ударов по восточной (левобережной) части города из судов, прокуратуры и других учреждений начали аккуратно вывозить архивы.
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Каких-то массовых выступлений граждан Украины за принятие условий начала переговоров с Россией ожидать не приходится, значит в условиях методичный ударов ВС РФ по инфраструктуре, жизнь в Киеве зимой будет очень тяжёлой.
Пусть чинуши вывозят свои семьи сразу на фронт, там самое безопасное для них место)
А так изгалялись в 22-ом году что пройдут парадом по Красной площади....Подстилки западные...не надо никаких договоренностей с ними...ТОЛЬКО ДО ГРАНИЦЫ С ПОЛЬШЕЙ ДОЙТИ...ФАШИЗМ И БАНДЕРОВЩИНУ НАДО УНИЧТОЖАТЬ ПОД КОРЕНЬ...ЧТОБ НАШИМ ПОТОМКАМ НЕ ОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМ,КАК НАМ ИХ ОСТАВИЛ ХРУЩЕВ,выпуская из тюрем в 55-м году эту заразу...
Смерть бандеросрани!