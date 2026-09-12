Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 523 подписчика

Киев готовится к зиме: вывозят архивы и советуют чиновникам спасать семьи

Киев готовится к зиме: вывозят архивы и советуют чиновникам спасать семьи

В Киеве началась эвакуация документов государственных органов. По данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, после утренних ударов по восточной (левобережной) части города из судов, прокуратуры и других учреждений начали аккуратно вывозить архивы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Каких-то массовых выступлений граждан Украины за принятие условий начала переговоров с Россией ожидать не приходится, значит в условиях методичный ударов ВС РФ по инфраструктуре, жизнь в Киеве зимой будет очень тяжёлой.

Профиль пользователя Сергей Кундозеров
Сергей Кундозеров

А так изгалялись в 22-ом году что пройдут парадом по Красной площади....Подстилки западные...не надо никаких договоренностей с ними...ТОЛЬКО ДО ГРАНИЦЫ С ПОЛЬШЕЙ ДОЙТИ...ФАШИЗМ И БАНДЕРОВЩИНУ НАДО УНИЧТОЖАТЬ ПОД КОРЕНЬ...ЧТОБ НАШИМ ПОТОМКАМ НЕ ОСТАВИТЬ ПРОБЛЕМ,КАК НАМ ИХ ОСТАВИЛ ХРУЩЕВ,выпуская из тюрем в 55-м году эту заразу...