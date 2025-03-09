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Актриса «Первого отдела» выступила в шоу «Голос»

Актриса «Первого отдела» выступила в шоу «Голос»

Актриса Евгения Шахнович покорила наставников вокального проекта «Голос» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Первый отдел» Евгения Шахнович приняла участие в шестом выпуске нового сезона проекта «Голос».

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