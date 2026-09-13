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Царьград

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Велофестиваль в Москве собрал более 30 тыс. участников

Велофестиваль в Москве собрал более 30 тыс. участников

Второй Московский детский велофестиваль привлёк более 30 тыс. участников. Заммэра Максим Ликсутов отметил, что такие мероприятия способствуют развитию велосипедной культуры.

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