Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в Приморье обновлен

В Приморском крае зафиксирован новый абсолютный рекорд по заболеваемости за сутки с начала пандемии нового коронавируса — 279 новых случаев COVID-19, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Популярные статьи
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
- Минобороны России наращивает оказание помощи российским регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией
Свежие комментарии