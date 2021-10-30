Антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в Приморье обновлен

В Приморском крае зафиксирован новый абсолютный рекорд по заболеваемости за сутки с начала пандемии нового коронавируса — 279 новых случаев COVID-19, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса.