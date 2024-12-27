Расчеты ударных FPV-дронов Южной группировки войск уничтожили опорный пункт и минометную позицию ВСУ на Кураховском направлении

Оператором БпЛА с дрона были осуществлены сбросы боеприпасов, которые точно поразили цели. Также по выявленным разведчиками целям был нанесен удар артиллерией.
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