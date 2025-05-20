Минтранс представит законопроект о беспилотном транспорте до конца 2025 года

Министерство транспорта России вместе с производителями беспилотных авто представят проект закона о соответствующих автомобилях до конца 2025 года, заявил директор департамента цифрового развития Минтранса России Артём Юренков на ПМЮФ-2025.
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