На Украине паника: "Трамп и Путин ненавидят Европу и оба хотят избавиться от Зеленского"

ИА Новороссия Скрин кадра видео. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сказала, что Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и сказал ему: американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение.