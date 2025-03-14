Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Walery
    Удивляет то обстоятельство, что сегодня в этой стране есть полиция, которая в  Одессе объявила план «Перехват»...  На...В Одессе застрели...
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На Украине паника: "Трамп и Путин ненавидят Европу и оба хотят избавиться от Зеленского"

На Украине паника: "Трамп и Путин ненавидят Европу и оба хотят избавиться от Зеленского"

ИА Новороссия Скрин кадра видео. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сказала, что Дональд Трамп поставил Владимира Зеленского на место и сказал ему: американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение.

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