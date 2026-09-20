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Кислород на Земле закончится раньше, чем Солнце погубит планету: ученые подсчитали, когда Земля потеряет кислород и озоновый слой

Кислород на Земле закончится раньше, чем Солнце погубит планету: ученые подсчитали, когда Земля потеряет кислород и озоновый слой

Земле осталось около миллиарда лет с богатой кислородом атмосферой Богатая кислородом атмосфера Земли может сохраняться еще около миллиарда лет, после чего содержание кислорода начнет резко снижаться.

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