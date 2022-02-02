Глава Карелии оценил возможность локдауна в сфере образования

Точечных мер с переводом отдельных классов и групп в детских садах на карантин достаточно, считают власти РК Глава РК Артур Парфенчиков рассказал, что он пока не видит необходимости в введении локдауна в сфере образования.
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