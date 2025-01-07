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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капризов все еще не приступил к тренировкам. Он пропустил 5 матчей «Миннесоты» из-за травмы нижней части тела – возможно, паха

Форвард «Миннесоты» пропустил 5 матчей команды в связи с травмой нижней части тела.  Главный тренер «Уайлд» Джон Хайнс сообщил, что 27-летний россиянин пока по-прежнему не тренируется.

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