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Царьград

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В Новосибирске мигрант со справкой о ВИЧ отказался ехать в военкомат

В Новосибирске мигрант со справкой о ВИЧ отказался ехать в военкомат

Сотрудники военно-следственного отдела выясняют подлинность документа.В Новосибирске бывший мигрант и ныне "новый гражданин" отказался вставать на воинский учёт, прикрываясь справкой о заражении ВИЧ.

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