"Главная афера": ИИ-революция в США обернется настоящим кошмаром

Технологические гиганты тратят миллиарды на строительство центров обработки данных с искусственным интеллектом по всей стране, ставя "синих воротничков" в крайне причудливое положение: они зарабатывают лучшие гонорары за всю жизнь, создавая машины, которые вскоре их заменят.
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