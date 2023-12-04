Си Цзиньпин поздравил участников конференции "Понимание Китая"

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в субботу направил поздравительное письмо в адрес участников конференции "Понимание Китая", открывшейся в тот же день в городе Гуанчжоу провинции Гуандун на юге Китая.
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