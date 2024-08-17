Сообщения о взятых в котел под Курском 700 бойцах ВС России не подтвердились

В украинских Telegram-каналах в пятницу, 16 августа, начали распространяться сообщения о том, что после уничтожения моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области более 700 российских солдат отрезаны и якобы находятся в котле.
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