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Сообщения о взятых в котел под Курском 700 бойцах ВС России не подтвердились

Сообщения о взятых в котел под Курском 700 бойцах ВС России не подтвердились

В украинских Telegram-каналах в пятницу, 16 августа, начали распространяться сообщения о том, что после уничтожения моста через реку Сейм в Глушковском районе Курской области более 700 российских солдат отрезаны и якобы находятся в котле.

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Комментарии
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Сергей
А снести, бл... , все мосты в свинарнии не могем?!?!
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19 час.

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