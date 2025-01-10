В «Тайгане» готовят к утилизации погибших от мазута птиц

Фото: пресс-служба парка «Тайган»В белогорском парке «Тайган», который взял на себя функцию центра по спасению и реабилитации пострадавших от мазута птиц после крушения танкеров в Керченском проливе, готовят к утилизации вторую партию погибших пернатых.