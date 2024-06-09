Байден в Нормандии, Украина и будущее американо-европейских отношений

За показным единством всё труднее скрыть нарастающее противоречия и взаимное раздражение по оба берега Атлантики Прошедшие во Франции торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии были совсем не про историю, а про политику сегодняшнего дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии