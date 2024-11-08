Политика как он...
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Политика как она есть

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Mash: Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе

Mash: Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе

Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе.

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Комментарии
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Игорь Musicman
Вот проблемы у людей... Остальные просто вкалывают день и ночь, у них времени нет на дурь, чем бы она не была. А эти граждане являют собой ролевую модель того, как вляпаться в дерьмо, и потом героически из него вылезать, причем еще в процессе кидая бешеные понты и баксы пачками. Фуфло и пустышки.
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18 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Назрена вообще про таких как он писать!!!!!? Очень много хороших и достойных людей
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17 час.

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