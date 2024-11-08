Mash: Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе

Игорь Musicman

Вот проблемы у людей... Остальные просто вкалывают день и ночь, у них времени нет на дурь, чем бы она не была. А эти граждане являют собой ролевую модель того, как вляпаться в дерьмо, и потом героически из него вылезать, причем еще в процессе кидая бешеные понты и баксы пачками. Фуфло и пустышки.