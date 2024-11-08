Российский рэпер Алексей Долматов, более известный под псевдонимом Гуф, перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе.
Mash: Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета во время ломки в рехабе
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Musicman
Вот проблемы у людей... Остальные просто вкалывают день и ночь, у них времени нет на дурь, чем бы она не была. А эти граждане являют собой ролевую модель того, как вляпаться в дерьмо, и потом героически из него вылезать, причем еще в процессе кидая бешеные понты и баксы пачками. Фуфло и пустышки.
Ответить
18 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Назрена вообще про таких как он писать!!!!!? Очень много хороших и достойных людей
Ответить
17 час.
Свежие комментарии