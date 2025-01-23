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Курские новости

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На Курском фронте под Погребками утром бойцы РФ вступили в бой с Боевиками ВСУ

На Курском фронте под Погребками утром бойцы РФ вступили в бой с Боевиками ВСУ

По информации телеграмм-канала «Русское оружие», на Погребском операционном направлении к 9:00, 23 января 2025 года, фиксируется интенсивный огневой контакт между десантно-штурмовыми подразделениями 106-й Тульской ВДД и 810-й бригады МП ЧФ с одной стороны и формированиями ВСУ - с другой.

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