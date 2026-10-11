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Почему положение «валом вверх» — это смертный приговор для вашего насоса

Почему положение «валом вверх» — это смертный приговор для вашего насоса

При монтаже или замене циркуляционного насоса в системе отопления многие обращают внимание на мощность, производительность и бренд оборудования, но нередко упускают из виду правильное положение насоса при установке.

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