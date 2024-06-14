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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Будешь как новый. Как работает отделение реабилитации в "суперполиклинике" Барнаула

Будешь как новый. Как работает отделение реабилитации в "суперполиклинике" Барнаула

В отделении, созданном с нуля, помогают восстановиться от травм, инфарктов и инсультов Летом 2024-го в недавно открывшейся "суперполиклинике" № 14 Барнаула начало работать новое реабилитационное отделение.

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