Будешь как новый. Как работает отделение реабилитации в "суперполиклинике" Барнаула

В отделении, созданном с нуля, помогают восстановиться от травм, инфарктов и инсультов Летом 2024-го в недавно открывшейся "суперполиклинике" № 14 Барнаула начало работать новое реабилитационное отделение.
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