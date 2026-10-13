Вьетнам: из Сайгона в Хошимин

После ухода США Юг Вьетнама был обречён. Но никто, включая командование ВНА, представить себе не мог, как быстро падёт Сайгон.
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