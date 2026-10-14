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RT Russia

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Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к рынку России

Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к рынку России

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют интерес к российскому авторынку и, вероятно, изучают пути возвращения, сообщил посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ.

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