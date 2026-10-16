Генерал-майор Амир Хатами заявил, что Иран взял под контроль Ормузский пролив. В Офицерском университете имени Имама Али он подчеркнул, что пролив останется закрытым до соблюдения прав Ирана, и предупредил об ответных мерах в случае угрозы инфраструктуре.