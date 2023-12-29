Шер намерена оформить опеку над 47-летним сыном

Шер подала все необходимые документы для того, чтобы её сделали опекуном Элайджи Блу Оллмана. По мнению 77-летней артистки, сын не в состоянии принимать разумные финансовые решения из-за серьезных проблем с наркотиками.
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