Количество запросов на арт-отели в Сочи выросло, в Москве – снизилось

За последний год интерес пользователей к отелям с произведениями искусства в Санкт-Петербурге увеличился более чем на 20%, а в Сочи – почти на 40%, подсчитали эксперты Группы «Мантера» и Umbrella Hospitality .
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