Солнечное затмение в Овне 2024: как это мистическое событие изменит вашу жизнь Елена ГалицкаяВечный вопрос о влиянии астрологических событий на жизнь человека вновь оживает с приближением солнечного затмения, запланированного на 8 апреля 2024 года.