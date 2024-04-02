Солнечное затмение в Овне 2024: как это мистическое событие изменит вашу жизнь Елена ГалицкаяВечный вопрос о влиянии астрологических событий на жизнь человека вновь оживает с приближением солнечного затмения, запланированного на 8 апреля 2024 года.
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