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Петербургский дневник

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Аналитик Михаил Васильев: на следующей неделе курс рубля по отношению к основным мировым валютам может ослабнуть

Аналитик Михаил Васильев: на следующей неделе курс рубля по отношению к основным мировым валютам может ослабнуть

В частности, этому поспособствуют антироссийские санкции и отток капитала На следующей неделе курс рубля по отношению к основным мировым валютам может ослабнуть, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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