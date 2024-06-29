Аналитик Михаил Васильев: на следующей неделе курс рубля по отношению к основным мировым валютам может ослабнуть

В частности, этому поспособствуют антироссийские санкции и отток капитала На следующей неделе курс рубля по отношению к основным мировым валютам может ослабнуть, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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