Кровь, терновый венец и Воскресение. Главные тайны Туринской плащаницы

Среди христианских реликвий Туринская плащаница остается самой спорной и загадочной. Одни поражаются совпадению с обликом Иисуса Христа на ткани, другие говорят об энергии невиданной силы, которая могла такой отпечаток оставить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии